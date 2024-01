¡Guerra abierta! Almería responde a la Federación un vídeo sobre el polémico gol de Vinicius (+Video)

Han pasado horas desde que finalizó el polémico encuentro entre Real Madrid y Almería, con victoria merengue (3-2). Nada más terminada la acción en el Santiago Bernabéu, desde el cuadro visitante varios efectivos, liderados por su DT, Gaizka Garitano, salieron a mostrar a la prensa su descontento por las decisiones arbitrales que decantaron la balanza a favor de 'La Casa Blanca'. Y es que los medios tradicionales no fueron el único camino utilizado para dejar constancia de la molestia del equipo.

La propia cuenta en la red social X (antes Twitter) de Almería, ha sido una de las armas con la que siguen disparando a los estamentos de La Liga y la RFEF, con la última publicación como prueba de que van subiendo el tono. La misma Federación, ante la serie de criticas que ruedan del mencionado compromiso, decidió compartir un vídeo con las imágenes y los audios de los árbitros en el VAR, mientras revisaban el controversial gol de Vinicius, que algunos apuntan que fue ilegal por dar en la mano del brasilero.

En la conversación de los colegiados, publicada por la RFEF, se nota que guiaron su decisión en una sola toma de la acción, que no muestra con exactitud la imagen de la esférica ni de Vinicius, algo que señalan los rojiblancos en su posteo en X: "¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV?".

"Suficientes ediciones de vídeo por hoy", fue el escrito previo de Almería, que, justamente, hacía referencia a las otras cámaras de la jugada, donde parece más claro el impacto del balón en el brazo del delantero merengue.

Reacciones

Fueron varias las voces que se hicieron eco de lo ocurrido en el partido, empezando por la comitiva rojiblanca, como hasta en la acera del eterno rival, el FC Barcelona, con Xavi Hernández como el portavoz del dardo a la actuación arbitral.

"Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí (en el Santiago Bernabéu). No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy", declaró el técnico del club visitante, Gaizka Garitano, mientras que su colega del banquillo azulgrana dijo: "Me quedo con una reflexión de Garitano y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy".

Finalmente, el encuentro sirvió a los blancos para seguir en la lucha por el liderato de la competición, ahora suman 51 puntos, detrás del Girona que registra 52 unidades. El podio lo completan los blaugranas con 44 puntos.