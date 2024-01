¿Robo? La contundente frase del técnico de Almería ante las polémicas en el juego contra el Real Madrid (+Video)

La cólera explotó en la comitiva del Almería tan solo terminar el encuentro contra su similar del Real Madrid, por la jornada 21 de La Liga. El marcador del compromiso reflejó un 3-2 a favor de los merengues y en la crónica cualquiera pudiera pensar que fue otra épica remontada de 'La Casa Blanca'. Sin embargo, desde el bando visitante creen lo contrario y se han encargado de mostrar todo su descontento por las jugadas polémicas que contribuyeron al triunfo del equipo de Carlo Ancelotti. Uno de ellos, fue el propio técnico Gaizka Garitano.

El estratega compareció ante los medios y quiso fijar posición contra el trabajo del cuerpo arbitral del juego, aunque con estilo comedido, evitando -quizá- una sanción a futuro. "No suelo hablar de los árbitros", advirtió el DT, previo al 'palito' que soltaría a los colegiados, admitiendo su estado de calentura después del duelo en el Santiago Bernabéu.

"Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para resumir lo que ha pasado hoy", continuó expresando, ante un notable disgusto por las tres acciones polémicas, claves para que el Real Madrid pudiera dar la vuelta al partido.

¿Sanciones?

Garitano dejó claro sus posturas, pero no quiso dejarse llevar por las molestias que le causó el arbitraje. De hecho, ante una de las preguntas, sobre si sentía que alguien los había perjudicado, se rehusó a emitir comentario alguno y con ello dar insumo a un castigo de la competición en algún momento: "Luego nos sancionan a los entrenadores por hablar, mi opinión no sirve de nada porque ya habéis visto lo que ha pasado".

Con todo y eso, el Real Madrid sumó tres puntos claves en su lucha para permanecer en la lucha por el campeonato. En este momento, los merengues registran 51 puntos y, con una victoria del Girona en la jornada, seguirán segundos, con un juego menos, mientras que Almería sigue último en la tabla, sin victorias y con 6 unidades apuntadas.