¡Indignación total! Esta fue la respuesta de los jugadores del Almería tras la polémica actuación arbitral (+Video)

El partido del Real Madrid contra Almería en la jornada número 21 de la Liga EA Sports 2023-2024, estuvo marcado por diversas acciones muy polémicas del cuerpo arbitral comandado por Hernández Maeso, el cual tuvo que ser llamado tres veces por el VAR en jugadas que perjudicaron al conjunto visitante.

Ante esto, algunos jugadores rojiblancos no escondieron su descontento y salieron a hablar en zona de prensa para señalar la actuación del árbitro en el compromiso, el primero de ellos fue el defensor, Marc Pubill, quien salió muy molesto del compromiso, "Creo que el equipo ha hecho un buen partido, nos hemos puesto por delante y bueno... creo que alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar y que el partido no podía acabar así. No hay nada más".

Cabe destacar, que el combinado español aprovechó muy bien el pésimo rendimiento de la "Casa Blanca" en el primer tiempo, consiguiendo acabar el primer tiempo con un resultado de 0-2, gracias a los goles del delantero belga, Largie Ramazani y del mediocampista, Edgar González.

Por otro lado, el centrocampista, Gonzalo Melero, también quiso expresar sus sensaciones sobre la derrota de su equipo y dejó un fuerte mensaje para los máximos responsables de la competición española, "Tengo la sensación de que nos han robado, así de claro. Creo que no se podía hacer más de fuera meterles en el partido... el penalti, el gol con la mano, el gol que nos anularon por un forcejeo".

Asimismo, el ex jugador del Levante, confesó que así la Liga nunca será la mejor del mundo, "Estamos a años luz de la Premier, es una pena pero es la realidad... si no te quejas no te ayudan, nunca hemos dicho nada pero creo que lo de hoy ya pasa todos los límites".

Con esta derrota, los "indálicos" se mantienen en la última posición de la competición con un total de seis puntos, obtenidos por seis empates y quince encuentros perdidos, dejándolos a diez puntos de la salvación.