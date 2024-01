Carlo Ancelotti confiesa que se equivocó en la victoria ante Almería (+Declaraciones)

El Real Madrid consiguió otra remontada agónica en el Santiago Bernabéu tras vencer al Almería tres goles por dos; sin embargo, todas las miradas fueron para el cuerpo arbitral debido a varias decisiones que perjudicaron al equipo visitante, el cual terminó el primer tiempo ganando por un marcador parcial de 0-2.

Ante esto, el entrenador italiano, Carlo Ancelotti, compadeció en rueda de prensa para dar sus sensaciones sobre el encuentro y opinar sobre las tres jugadas polémicas en las que el VAR llamó al colegiado, Hernández Maeso, "Entiendo la queja del Almería. Fueron decisiones revisadas por el VAR. Creo que han sido tres decisiones bastante claras. He visto las acciones y el árbitro acierta. El VAR le llama y creo que toma las decisiones correctas".

Dejando a un lado la actuación arbitral, el técnico confesó equivocarse en el planteamiento del compromiso, asumiendo toda la responsabilidad del pésimo rendimiento que mostró la "Casa Blanca" en la primera parte, yéndose al descanso sin patear ni un tiro a puerta. "Ha sido un partido extraño... jugamos muy mal en la primera parte, con poca energía. La evaluación que hice fue errónea, jugó un equipo cansado y lo hicimos muy mal. Me fui al vestuario enfadado conmigo mismo, tenemos que evaluar bien el cansancio de los jugadores y creo que no lo hemos hecho bien".

Algo que sorprendió bastante al darse a conocer la alineación titular para este juego, debido a que el estratega repitió el mismo once que utilizó tanto en la Supercopa de España como en los octavos de final de la Copa del Rey, afectando directamente en el nivel del conjunto blanco.

El cambio drástico en la segunda mitad

El cuerpo técnico decidió hacer tres cambios en el inicio del segundo tiempo, dando ingreso a los españoles Brahim Díaz, Joselu y Fran García, sustituyendo a Ferland Mendy, Nacho Fernández y Rodrygo Goes, quienes no estuvieron para nada acertados en los 45 minutos iniciales. Desde ese momento la dinámica cambió y vimos un Madrid totalmente diferente, sobre esto fue preguntado Ancelotti y expresó que, "En el minuto 30 ya empecé a pensar en hacer cambios porque faltaba energía. Hablé con los jugadores para decirles la estrategia de la segunda parte. No me enfadé. Con el primero que tenía que enfadarme era conmigo mismo."

Además, explicó como influyó estas modificaciones tácticamente, "Cambiamos el sistema. Con Joselu y Brahim. Sobre todo con Joselu tratamos de jugar más por fuera t acercar a Bellingham al área de penalti. Vinícius jugó más por dentro y ello permitió a Fran García subir la banda. También fueron importantes Ceballos y Camavinga. Demostraron que podían salir de inicio".

Las dudas en la portería

Desde la lesión de Thibaut Courtois a inicio de temporada, los merengues han intentado reemplazarlo con Kepa Arrizabalaga (prestado por el Chelsea), no obstante, su rendimiento esta generando muchas más dudas que seguridad, por lo que, muchos aficionados piden que el titular sea el guardameta ucraniano, Andriy Lunin, el cual ha tenido mejores actuaciones que el español en lo que va de campaña.

Por ello, el entrenador de 64 años, implantó una rotación parecida a la que utilizó en su primera etapa con los blancos, cuando le dio las copas (Champions League y Copa del Rey) a Iker Casillas y la liga a Diego López, pero los resultados no están siendo los mismos. Una situación con la que no concuerda Ancelotti, quien dejó claro el estado de ánimo de ambos porteros, "Ellos están contentos y tranquilos. No suelo hacerlo, lo hice con Casilla y Diego López y ojalá salga igual este año. Lo que hay tenemos que considerar es ser más sólidos, más contundentes atrás. No siempre tienes la energía y la fuerza para remontar dos goles".