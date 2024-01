Xavi opina sobre las polémicas del Real Madrid vs Almeria: "Todos lo han visto" (+Video)

Las polémicas del duelo entre Real Madrid y Almería, que dejaron la victoria merengue 3-2, han tenido tanta repercusión que -hasta en la acera del eterno rival- el FC Barcelona, se atrevieron a dejar fuertes declaraciones sobre ese cotejo. El portavoz del mensaje culé, cargado de dardos al triunfo madridista, fue el propio Xavi Hernández.

El catalán asistió a la rueda de prensa, posterior a que sus dirigidos ganaran al Betis (2-4) en el Benito Villamarín y siguieran en carrera en la competición, para no huir a ningún tipo de pregunta, incluso, si dentro de ellas estaba alguna sobre las decisiones arbitrales en el partido en la jornada de 'La Casa Blanca'. En esa dirección, Xavi no huyó a las interrogantes y apuntó unas frases con dedicatoria especial al equipo de la capital española.

"Me quedo con una reflexión de Garitano (entrenador del Almería) y de Alfredo Relaño, muy buen periodista. Va a ser muy difícil ganar esta Liga. Ya lo dije en Getafe. Vi cosas que no me cuadraban. Hay que seguir ganando pero hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo hoy", expresó el DT para sorpresa de muchos, con clara alusión a que coincidía que el triunfo madridista estuvo plagado de jugadas controvertidas, que ayudaron a los merengues a sumar de tres.

No quiere sanciones

El estratega de los azulgranas no dejó ahí su intervención, sino que tiró de hemeroteca para ejemplificar jugadas que, a su juicio, perjudicaron el andar del equipo por errores arbitrales: "Me acuerdo del penalti de Getafe, el clamoroso a Raphinha en Vallecas y el gol en Granada de Joao Félix. Ya llevaríamos seis puntos más. No son excusas, son realidades. Son situaciones en el minuto 94 que nos salen cruz pero hay que seguir trabajando. Este es el camino"

Con todo y eso, en medio de sus declaraciones tomó el camino comedido, como su colega del Almería, para evitar posibles sanciones a futuro: "Me quedo con las palabras de Garitano, que si hablamos nos sancionan, pero lo ha visto todo el mundo".

Finalmente, el Barcelona con el triunfo sigue su caza a los dos líderes del torneo, Girona y Real Madrid. Ahora, los culés tienen 44 puntos, con un partido menos, mientras los merengues gozan de 51 puntos, uno menos que el otro equipo de la ciudad Condal.