LaLiga: La temporada 2025-26 podría ser la primera con partidos fuera de España

La liga española y todos los campeonatos europeos de renombre ya están por terminar pero alguno ya miran hasta mucho más adelante como es el caso del presidente de LaLiga, Javier Tebas. El máximo dirigente del campeonato liguero español espera romper barreras en los próximos años con una nueva propuesta.

Si bien la idea de llevar a cabo partidos fuera de España ya sobrevuela la liga desde hace un tiempo atrás, todo indica que en aproximadamente dos años todas las condiciones estarán dadas para que todo se pueda efectuar con éxito, al menos así piensa Javier Tebas, quien es el que esta al frente de esa iniciativa.

Tebas confía

"No sé cuando, pero esta vez LaLiga sí jugará partidos oficiales en el extranjero, creo que podría ser en la temporada 2025-26". La idea de Tebas es que otros campeonatos importantes no se le adelanten con un movida similar. "El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano, que es el segundo para LaLiga después de España. Vienen otras ligas muy competitivas así que no podemos hacer siempre lo mismo, nos adelantarían".

Precedentes

De concretarse, esta no sería, ni de cerca la primera vez que clubes españoles jueguen entre sí partidos oficiales fuera de España, ya que eso ocurre desde hace algunos años con la Supercopa de España, lo que sí sería la primera vez es que clubes viajen hasta otro continente solo para jugar una jornada de la Liga Española.