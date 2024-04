El Real Madrid hace un cambio sorpresa para enfrentar a la Real Sociedad

El Real Madrid se enfrenta este viernes a la Real Sociedad en Anoeta y los blancos no tienen previsto poner toda la carne en el asador, esto a consecuencia a su reciente victoria en el clásico y el partido de la Champions League que se viene entre semana contra el Bayern Múnich.

La convocatoria de este jueves presentaba una lista en la que aparecía el brasileño Rodrygo pero no el inglés Jude Bellingham, sin embargo, hoy el club merengue anunció que hay un ligero cambio de última hora que también involucra al sudamericano y al europeo.

Hombre por hombre

El Real Madrid no explicó porque ahora Rodrygo no aparece mientras que Bellinghan sí, pero esto no cambia mucho para el equipo de Carlo Ancelotti, de igual manera se espera que el estratega italiano apuesta por dar descanso a sus mejores figuras, tal como lo ha hecho antes de cada encuentro importante en la que va de temporada.

Pichichi en juego

Lo más seguro es que el cambio se deba a un deseo personal de Bellingham, ya que el inglés esta metido en la pelea por el pichichi que premia al mejor goleador del campeonato español. Rodrygo, por su parte, suele ser un amuleto de buena suerte para el Real Madrid en la Champions, por lo que no es descabellado darle descanso para que salga con todo contra el Bayern Múnich.