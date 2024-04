Endrick renace en Libertadores y el Real Madrid se frota las manos

Palmeiras sufrió para sacar los tres puntos ante Independiente del Valle en la Copa Libertadores, pero Endrick, la joven promesa brasileña, se convirtió en el salvador del equipo al iniciar la remontada con un golazo. El gol de Endrick puso fin a una sequía de seis partidos sin marcar y lo hizo en la única ocasión clara que tuvo frente a los ecuatorianos.

El Verdão se impuso por 2-3 para colocarse primero en su grupo de la Copa Libertadores. El partido comenzó cuesta arriba para Palmeiras, ya que Independiente del Valle se puso en ventaja con goles de Kendry Páez y Michael Hoyos.

La ausencia de gol en Endrick se debía a la variación en el sistema de Abel Ferreira, que ha situado al jugador en la banda para dejar el puesto de delantero a Flaco López. Esta decisión no ha beneficiado al Palmeiras, como bien reflejan los resultados en los que no ha habido gol del joven brasileño: tres victorias, un empate y dos derrotas. Sin sus goles, el Verdão solo ha ganado el 50% de sus partidos.

Ante la desventaja, Ferreira apostó por cambiar el juego y poner a Endrick en el centro del ataque. El brasileño respondió con creces y aprovechó la única ocasión clara que tuvo. En el minuto 46, Rony centró un balón al área y Endrick cabeceó para reducir el marcador. Lazaro, en el 80′, y Luis Guilherme, en el 94′, culminaron la remontada.

La prensa brasileña elogia a Endrick

La prensa brasileña, especialmente O Globo, calificó con notable la actuación de Endrick en la victoria ante Independiente del Valle. El público también le otorgó una puntuación superior a ocho. El brasileño también dejó una celebración curiosa que explicó al final: "Vi la película Godzilla vs Kong: The New Empire y también soy un gran admirador de Kong y la pantera. Es una nueva celebración para mí".

Ahora, Palmeiras se prepara para el clásico contra São Paulo del próximo lunes, en la 4ª jornada del Brasileirão. Endrick todavía no se ha estrenado en la competición brasileña en este curso, por lo que buscará también poner fin a su sequía goleadora en el campeonato local.