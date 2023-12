¿Ancelotti se iría a dirigir a Arabia? Mira la jocosa respuesta del entrenador (+Video)

Existen muchos rumores de lo que será el futuro del entrenador italiano Carlo Ancelotti, actualmente al frente del Real Madrid, pero se espera que al final de esta campaña pueda tomar rumbo hacia otro equipo o en su defecto para dirigir una selección nacional.

Por ello, en la rueda de prensa previo al duelo de este sábado entre el cuadro merengue y el Betis, el estratega fue preguntado sobre una salida hacia Arabia Saudí, teniendo en cuenta que grandes figuras del balompié mundial como Cristiano Ronaldo o Karim Benzema, hacen vida en ese circuito.

Un periodista le dijo a Ancelotti que si se podría ir a ese país por 500 millones, a lo que respondió jocosamente y sin titubear: "A pie".

“A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando... Es broma, cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos”, dijo el italiano de 64 años.