Carlo Ancelotti reveló por qué cantidad de dinero se iría a Arabia Saudita (+Video)

Carlo Ancelotti tiene días en los que sale a las ruedas de prensa con ganas de dejar atónicos a quienes le ven y así lo confirmó en su comparecencia con los periodistas, previo al duelo liguero de mañana contra el Betis, donde fue cuestionado si en algún momentos los millones de Arabia Saudita le seducirían para entrenar en este país.

Un comunicador comentó al italiano la decisión del golfista Jon Rahm que jugará en un circuito de Arabia Saudita y devengará más de 500 millones de euros en cuatro años, ante esto, le preguntó si estaría dispuesto a escoger ese mismo destino por una cantidad así, respondió: "A pie me iría por 500 millones, no necesito vuelo. Iría andando...".

Sin embargo, entre las risas de los presentes, el entratega madridista aclaró que su comentario era en tono jocoso: "Es broma, cada uno elige lo que quiere", al tiempo que reflexionó sobre el ingreso de tantos millones en el deporte: "El mundo está cambiando, y cambiará. No me sorprendo de nadie. Rahm es muy bueno, no sé mucho de golf, pero me parece que es el mejor de todos”.

¿Arabia es un destino?

En la misma rueda de prensa el DT analizó más a profundidad lo que sería irse a Arabia Saudita y contó si ha recibido alguna propuesta proveniente de esas tierras: "No me han llamado, yo vivo el presente, que es muy bonito. Tengo otros objetivos e ideas, nunca he pensado en el dinero, crecí en una familia en la que el dinero no era importante".

Con todo y eso, Ancelotti sabe que sigue siendo el mandamás del banquillo del Real Madrid y que tiene un duelo importante este sábado contra el Betis, en sus aspiraciones de ganar La Liga, que actualmente lidera con Girona, con 38 puntos.