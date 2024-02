¿Adiós a Nike?: Laporta no descarta que el Barcelona presente su propia marca de ropa

El Barcelona tiene varios problemas que solucionar en 2024, los inconvenientes de los catalanes no se reducen solo a lo deportivo y económico, para el club también es importante el tema del patrocinio principal a través de su indumentaria y según Joan Laporta, Nike ya no es lo que solía ser para los azulgrana.

Laporta habló sobre distintos temas durante su última intervención como invitado en el programa "El Mon a RAC1", el mandamás barcelonista habló sobre Xavi, el Real Madrid o el futuro entrenador del club que preside, pero un tema que tocó y que es bastante llamativo es que podría romper su acuerdo con Nike y buscar una nueva alianza comercial para la indumentaria de sus equipos.

El Barcelona tiene contrato con Nike hasta 2028, pero actualmente desde el club sienten que lo que reciben por la marca no es lo adecuado: "Tenemos una situación que no es la deseable, porque no nos reponen material, y porque los competidores nos pagan el doble de lo que nos paga Nike", empezó diciendo el presidente culé.

Para el directivo, la opción de romper lazos está sobre la mesa, a pesar de la buena cantidad de tiempo que llevan aliados a la marca: "¿Rescindir? Es lo que estamos valorando. Llevamos 20 y pico años, pero en el momento difícil, Nike no se ha presentado. En cuanto les hemos dicho que el mercado nos paga mucho más, han hecho un esfuerzo, y se lo agradecemos, pero no es suficiente".

Por último, Laporta dejó caer que una opción es comenzar a trabajar en su propia marca de ropa, de la misma marca Barcelona: "Hay tres opciones: continuar con Nike, coger lo que nos ofrece el mercado y una tercera vía sería hacerlo nosotros, a través de BLM. Nosotros ya nos hacemos nuestra ropa y no descartamos esta opción, aunque hay opciones más segura que es lo que nos da el mercado".