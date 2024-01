Esto dijo Xavi Hernández sobre su continuidad como entrenador del Barcelona

El actual entrenador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández, se encuentra viviendo unos días oscuros, luego de caer en la final de la Súper Copa de España ante el Real Madrid y posteriormente, caer ante el Athletic de Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey.

Durante la rueda de prensa, el campeón del mundo de 2010 fue consultado sobre su continuidad al frente del club blaugrana. En este sentido, el entrenador culé precisó que el Barcelona es un club muy exigente, el cual tiene como norte “ganar títulos”, a lo que agregó que “en caso de no ganarlos”, debe “abandonar” su cargo.

“Si no estamos al nivel de competitividad al final de temporada pues lo normal es que me tenga que marchar, como todos los entrenadores. Estamos en un club grande, es el Barça, sé dónde estoy y me van a exigir títulos o al menos competirlos”, expresó.

Asimismo, Hernández pidió tranquilidad a la hinchada blaugrana, pues aseguró todavía queda camino por recorrer en Champions League y La Liga de España, torneos que calificó como los “más importantes”.

Actualmente, el Fútbol Club Barcelona se encuentra en la tercera posición de la Liga con 44 unidades a siete puntos del segundo puesto que ocupa el Real Madrid, quienes tienen un juego menos.

“Hoy hemos competido, lo hemos tenido, hemos luchado, trabajado, nos hemos vaciado pero ante un muy buen equipo y se lo ha merecido el Athletic, felicitarle y esto es futbol, esto es deporte, lo vamos a intentar otra vez el sábado, vamos a intentar remontar en Liga, lo intentaremos en Champions”, señaló el entrenador culé.

Asimismo, Xavi aseguró que, más allá de lo que ocurra esta temporada, apuntó que “es el inicio de algo importante, este Barça tiene futuro”. El míster entiende que "es un proyecto muy bueno de una generación, hay un potencial muy bueno para que el Barcelona pueda competir esté yo de entrenador o no”.