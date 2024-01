¡Contundente! Mira lo que dijo Xavi Hernández sobre su futuro en el Barcelona (+Declaraciones)

El Fútbol Club Barcelona quedó eliminado de la Copa del Rey 2024, tras quedar eliminado de los cuartos de final del torneo ante el Athletic Bilbao en el Estadio San Mamés, por un marcador final de cuatro goles a dos.

De esta forma, el club azulgrana se despide de una nueva competición está temporada, la primera fue la Supercopa de España, campeonato que perdieron en la final contra el Real Madrid. Una situación, en la que el entrenador Xavi Hernández queda muy señalado e incluso comentó que si no consigue ningún trofeo al final de campaña se irá.

Esta frase la volvió a repetir en la rueda de prensa posterior a la derrota contra el Bilbao, detallando que el combinado culé exige levantar grandes títulos, "Si no estamos al nivel de competitividad lo normal es que me marche. Estamos en un club grande. Estoy en el Barça. Hemos luchado y trabajado. Si no ganas, el entrenador queda señalado".

Dicho esto, el estratega de 44 años confesó estar muy orgulloso de la actitud que mostraron sus jugadores en la eliminatoria, "Estoy orgulloso de los jugadores, sobre todo, de los jóvenes que lo están haciendo muy bien. Es una pena. Es un partido de cara o cruz. El Athletic es agresivo e intenso en su campo. Les he dicho que estoy orgulloso porque nos hemos dejado la piel. Lamine (Yamal) hace un partidazo. Y Héctor Fort y Cubarsí... e iba a entrar Fermín, pero por la alineación no hemos podido".

Por otro lado, manifestó que deben pasar la página para disputar los campeonatos que le quedan y mencionó que los "leones" fueron los justos vencedores del encuentro, "El escenario era complicado. Pierdes, en la prórroga. El Athletic se ha merecido pasar. Son intensos, agresivos. Partido difícil... pero toca pensar en LaLiga y en la Champions. Podemos estar orgullosos, lo hemos intentado hasta el final".