El apoyo de Ronaldinho a Messi tras las críticas por el premio The Best

El ex jugador del Barcelona, Ronaldinho, expresó su apoyo a su ex compañero y amigo Lionel Messi, quien fue elegido como el mejor jugador del mundo en 2023 por la FIFA, pese a las críticas de algunos aficionados y medios.

Messi se impuso en la votación a Erling Haaland y Kylian Mbappé, con quienes había compartido el podio del Balón de Oro, que también ganó el argentino por octava vez en su carrera. Sin embargo, el resultado generó controversia, ya que Messi y Haaland empataron en puntos y el desempate se definió por el mayor número de votos de los capitanes de las selecciones.

Uno de los que cuestionó el premio fue Cristiano Ronaldo, quien dijo que estos galardones estaban perdiendo credibilidad y que había que analizar toda la temporada. El portugués, que juega en el Al Nassr de Arabia Saudita, no fue nominado al The Best ni al Balón de Oro.

Ante este escenario, Ronaldinho salió en defensa de Messi y dijo que era uno de los mejores de todos los tiempos. "¿Cómo se va a discutir si es el mejor uno o dos años? Para mí continúa siendo el mejor del mundo, entonces es muy simple", declaró el brasileño, que ganó el Balón de Oro en 2005.

Ronaldinho y Messi coincidieron en el Barcelona entre 2003 y 2008, y forjaron una gran amistad dentro y fuera de la cancha. El brasileño fue uno de los que más ayudó a Messi en sus inicios y le cedió el protagonismo cuando el argentino empezó a brillar.