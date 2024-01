¡No se guardó nada! Leyenda de Alemania criticó la gala de los premios “The Best”: “Messi no ganó nada importante”

El pasado lunes 15 de enero se llevó a cabo la octava edición de la gala de los premios “The Best” otorgados por la FIFA, los cuales se encargan de premiar a la excelencia individual en el deporte rey. Las votaciones de la pasada edición de los premios más prestigiosos a nivel individual tomaron en cuenta el período de tiempo desde el 19 de diciembre del 2022 al 20 de agosto del 2023, lo cual justamente dejaba la final del Mundial de Catar 2022 fuera de los criterios.

Dentro de los premios que se otorgaron en la pasada ceremonia, estaba el premio al Mejor Entrenador del Año, Mejor Portero del Año y, el más importante de la noche, el Mejor Jugador del Año, premio que trajo consigo mucha controversia en las redes sociales, puesto que fue entregado a Lionel Messi por tercera vez en su carrera.

“La Pulga” quedó empatado a 48 puntos con el noruego Erling Haaland del Manchester City, pero el criterio de desempate que prioriza los votos de los capitanes de las selecciones del mundo, dio a Messi como el ganador, a pesar de que el delantero del City ganó el Triplete y fue Bota de Oro en la 2022-23.

Lothar Matthäus volvió a la carga ante Messi

Ante esta decisión, el legendario jugador de la selección alemana y el Bayern de Múnich, Lothar Matthäus, criticó la decisión de otorgarle el Premio The Best a Lionel Messi, puesto que considera que después del Mundial de Catar el argentino no ha ganado nada importante.

“Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, no debería ser el ganador esta vez. Creo que ha sido el mejor futbolista en los últimos 20 años, pero no ha ganado ningún título importante con PSG e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”, explicó Lothar Matthäus.

De igual manera, Matthäus recalcó que Erling Haaland era quien se merecía llevarse el galardón a su casa, luego de la temporada con el Manchester City la cual rozó la perfección, puesto que ganó el triplete siendo el máximo goleador del equipo.

“Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay forma de superar al Manchester City y a la hora de elegir al mejor jugador, a Erling Haaland. Ganó los títulos más importantes con el City y su porcentaje de goles fue impresionante. Eso debería ser decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador y ese fue Haaland”, agregó.