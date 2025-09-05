Twister El Rey le apuesta al afrobeat con su nuevo lanzamiento "Panamá"

Suscríbete a nuestros canales

Twister El Rey, uno de los artistas más destacados de la champeta urbana, sorprende al mundo con el lanzamiento de “Panamá”, su primer tema en el género afrobeat, con el cual busca conectar con una audiencia internacional y demostrar la versatilidad que lo caracteriza.

Conocido por éxitos que se volvieron clásicos de la champeta urbana como “La Espelucá”, “Una Cosa Loca”, “Pa’ la Calle Me Voy”, “La Grúa” y “Se Te Hizo Tarde”, Twister ha sabido ganarse un lugar en la memoria colectiva del Caribe colombiano y en el corazón de miles de seguidores que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Hoy, con “Panamá”, el artista muestra otra faceta de su versatilidad. La canción mezcla la frescura del afrobeat con la energía y el carisma que siempre lo han caracterizado. El resultado es un tema con vibra internacional, pero sin perder la esencia que lo ha convertido en uno de los nombres más importantes de la champeta.

“Con este lanzamiento quiero que la gente vea que Twister no se queda quieto, que siempre hay algo nuevo por descubrir. ‘Panamá’ es un tema para bailar, para disfrutar, pero también para abrir las puertas de mi música a otros países y a nuevas audiencias”, comentó el artista.

Este nuevo sencillo refleja la capacidad de Twister para reinventarse sin dejar de ser auténtico. Su estilo sigue siendo reconocible, pero al mismo tiempo logra sorprender a quienes lo siguen desde sus inicios y a quienes apenas comienzan a descubrirlo.

“Panamá” ya está disponible en todas las plataformas digitales y se perfila como una de las canciones más importantes en esta nueva etapa de Twister, un artista que se atreve a mirar más allá de la champeta sin perder de vista sus raíces.