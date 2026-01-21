Tiktoker "La Nicholette" fue secuestrada en México: El vídeo perturba en las redes

Suscríbete a nuestros canales

El martes 20 de enero, se hizo viral en redes sociales un video del momento que se llevan a la Tiktoker Nicole Pardo Molina, mejor conocida como “La Nicholette”. Medios afirman que la joven de tan solo 20 años, estaba en un estacionamiento cuando fue montada en un carro.

El video que corre en las plataformas digitales fue grabado por una cámara instalada en el lugar del hecho, identificada como una plaza comercial llamada “11:11”, ubicada en intersección de San Esteban y Avenida Tachichilte, de la ciudad de Culiacán.

Detalles del video

Medios del país azteca han revelado que el hecho posiblemente ocurrió en la tarde del martes, específicamente a las 3:55, hora arrojada por la cámara de seguridad.

Los responsables del acto estaban a bordo de carro en color blanco, encapuchados y armados, teniendo un pequeño forcejeo con la influencer, quien accedió a la fuerza y subió al automóvil, partiendo a un lugar que no se conoce.

Las autoridades de la fiscalía general del estado de México, ya se encuentra realizando una investigación profunda para dar con el paradero de la joven y conocer más detalles de la delicada situación, que vuelve a colocar en riesgo a un creador de contenido.

La familia de la influencer ya se ha pronunciado por la desaparición, comentando una preocupación insistente por la falta de información sobre su paradero.

¿Quién es “La Nicholetta”?

Nicole que tiene tan solo 20 años, posee una comunidad de seguidores de 171 mil en Instagram, con quienes compartes imágenes y videos de sus actividades. Además, utiliza otras plataformas importantes como YouTube y OnlyFans.

Sus videos destacan por tener comedia, viajes, lujos y un toque se sensualidad.

Su último vídeo en Instagram se ha llenado de comentarios de preocupación de sus seguidores, quienes esperan que regresa con vida.