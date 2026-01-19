Protagonista de "Matilda" denuncia utilización de su imagen para abuso sexual

Suscríbete a nuestros canales

Un momento de horror fue lo que vivió Mara Wilson, estrella de la película infantil “Matilda”, por habla de la utilización de su imagen para material de abuso sexual infantil. La artista relató que fue muy doloroso darse cuenta de su cara se plasmó en material no adecuado para niños.

Mara rompió el silencio

El 17 de enero de 2026, Mara ofreció una entrevista para The Guardian, hablando de la situación y destacando los múltiples peligros que corren niños en todo el mundo en las plataformas digitales.

Wilson comentó que durante el rodaje de la exitosa película de 1996, siempre se sintió protegida por su familia, amigos y compañeros en el set de grabación. Lo más complicado fue la relación con el público que utilizaban su imagen de niña tierna para fetiches y publicaciones malas.

“El único peligro real fue mi relación con el público, que llevó a que mi imagen fuera utilizada en sitios de fetiches y en pornografía manipulada con Photoshop antes de llegar a la secundaria. Nada me hizo más accesible que internet”, comentó.

Un llamado a los padres

La mujer hoy de 38 años, hizo un llamado a los padres de estar siempre pendiente del material que sus hijos ven en redes sociales, ya que considera que cualquier imagen de una pequeño es viable para utilizarla de manera sexual.

“Debemos examinar nuestras propias acciones y advertir a los niños sobre los riesgos de compartir imágenes personales. Debemos exigir responsabilidad a las empresas que permiten la creación de material de abuso sexual infantil y proteger a los más vulnerables antes de que repitan mi pesadilla”, dijo.

Hoy la artista acumula 322 mil seguidores en Instagram con quienes comparte imágenes y videos de sus mejores momentos y sus trabajos en el teatro, siendo su última pieza “FIESTA DEL DUELO”.