Muere histórico presentador de Univisión, estuvo 40 años en la planta televisiva

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 25 de enero de 2026, falleció Rafael Pineda a los 88 años, uno de los presentadores más destacados de Univisión según informó la cadena de televisión hispana en Estados Unidos.

Sus familiares guardan silencio sobre la causa que llevaron a la muerte al periodista. Sin embargo, se conoció que el presentador de Univisión falleció en su casa, ubicada en Florida, lugar donde residía desde hace varios años.

Rafael Pineada un ícono de la televisión hispana

Por 42 años, Rafael Pineda dedicó su vida a ser conductor de Univisión 41 en Nueva York, su nombre e imagen se hizo popular en la comunidad hispana que consumía noticias por el canal, gracias a su calidez y firmeza en emitir las novedades de la época.

El veterano periodista emigró a Estados Unidos desde muy joven y se comenzó a interesar por el periodismo, consiguiendo en 1972 su ingreso a WXTV-Univisión 41, convirtiéndose en una figura importante en el gremio.

En 2013, llegó su salida definitiva del programa, pero su legado fue imborrable y pasó a ser uno de los presentadores con más años al aire en la historia de la televisión neoyorquina.

Por su parte, en el año 2000, se convirtió en el primer latino en ingresar al Círculo de Plata de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión (NATAS). En 2013, fue incluido en el Salón de la Fama de la Asociación de Radiodifusores del Estado de Nueva York.

"Rafael Pineda construyó una carrera de más de 42 años, convirtiéndose en el presentador de noticias con mayor trayectoria en la TV de Nueva York", escirbió el medio en una publicación.