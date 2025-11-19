Gregorio Pernía se convierte en padre por sexta vez a sus 55 años

Suscríbete a nuestros canales

El actor colombiano Gregorio Pernía se convirtió en padre por sexta vez a sus 55 años. La noticia del embarazo le llegó por sorpresa a él y su esposa Erika Rodríguez, quienes en abril anunciaron estar en la dulce espera.

Aunque el bebé no fue planeado, el famoso conocido como el “Titi”, por su personaje en “Sin senos no hay paraíso”, compartió la felicidad de estar presente en su nacimiento, pues la criatura vino al mundo siete horas más tarde de su llegada al país por compromisos en Chile.

El hijo de Gregorio Pernía nació el 18 de noviembre y agradeció a Dios por haber vivido este momento junto a Luna y Valentino, sus otros dos hijos.

“Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé. Nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me esperó para nacer prácticamente”, publicó Pernía desde su perfil de Instagram.

Gregorio Pernía recibe con emociones a su sexto hijo

En su cuenta de Instagram, Gregorio Pernía publicó el emotivo momento en el que madre e hijo tienen el primer contacto luego del parte. La sala médica se llenó de lágrimas de alegría y una mirada tierna del padre al bebé.

Por su parte, su hija Luna, Erika y el recién nacido se reencontraban en un abrazo que quedó capturado por el colombiano.

Carmen Villalobos extendió unas palabras de felicitaciones a su gran amigo y quien fue su coestrella en la recordada serie. “Felicitaciones Grego y Erika, Dios los bendiga. Pronto conoceré a esa cosita chiquita”, comentó.