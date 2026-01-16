El Salvador podría ser la sede de Miss Mundo 2026

Suscríbete a nuestros canales

Los rumores de que El Salvador podría ser sede de la edición 2026 de Miss Mundo, están más fuertes que nunca. En redes corre información de qué la dueña del certamen Julia Morley, sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele en la Casa Presidencial.

Afirman que fue en el 2025 que Morley se reunió con el líder político para que la nación centroamericana pueda asumir la sede del evento anual, que este año celebra su edición número 73.

Detalles del encuentro

Dicen que la organización con sede en Londres, brindará dentro de pocos meses información de la sede para este nuevo año y la fecha oficial, en la que la tailandesa Opal Suchata corone a su sucesora.

“No se sabe aún la sede. Hay rumores que podría ser El Salvador o Tailandia, la organización Miss Mundo estuvo el año pasado tratando de negociar la sede con Bukele, pero no se sabe en qué quedó esa reunión. La organización MW anunciará pronto la sede”, dice un mensaje publicado por Julio Rodríguez.

Recordemos que el año pasado también corrió el rumor de que el certamen se celebraría en Botswana, noticia que Miss Mundo desmintió.

Belleza de El Salvador

En el 2023 el país ofreció un certamen increíble con la edición de Miss Universo, ganado por Sheynnis Palacios.

Desde el hotel, actividades, entrevistas, ensayos, recinto y el escenario de la preliminar y final, que estuvieron increíbles.

“Lo que han vivido aquí es solo una pequeña parte de todo lo que inspiramos. Queremos que las mentes más brillantes de todo el mundo nos ayuden a seguir construyendo El Salvador", dijo Bukele en la final del concurso realizado en el Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda.