Ed Sheeran: El artista británico se hará sentir en el Gillette Stadium (+Fechas)

El cantante y compositor Edward Christopher Sheeran, mejor conocido como Ed Sheeran, hoy vive momentos de gran emoción, ya que el próximo año se reencontrará con sus fanáticos estadounidenses con varias presentaciones, entre esas dos en el estadio Gillette Stadium, de Foxborough, Massachusetts.

El creador de grandes hits como “Perfect”, “Shape of you”, “Thinking out loud” y “Beautiful people”, ha anunciado la buena noticia para sus fanáticos este jueves 18 de septiembre, con una etapa única y cargada de mucho talento en Estados Unidos, donde acumula un gran número de fans.

Fechas

Se conoce que serán los días 25 y 26 de septiembre del 2026, que el británico se presentará en el recinto. Los boletos para disfrutar del pelirrojo de 34 años, estarán a la venta la semana que viene a través de la página oficial EdSheeran.com.

Ed tiene preparado para sus seguidores una gran gira con sus más grandes éxitos. Además, se conoce que Oceanía será el continente donde comenzará la gira que lleva por nombre “Loop World Tour”, que incluye Australia y Nueva Zelanda.

Mensaje

“Comenzando una nueva gira el próximo año llamada LOOP tour. Nueva etapa, nuevos trucos, nuevo montaje, nuevas canciones y todos los clásicos añadidos. No puedo esperar a estar de vuelta, los veo a todos allí desde la primavera de 2026”, escribió en su perfil de Instagram.

Sheeran tiene previsto comenzar la gira el 16 de enero en la ciudad de Auckland, Nueva Zelanda.

Hasta el momento no se conoce si el artista visitará algunos países latinoamericanos.