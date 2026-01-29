Creador de contenido queda embarazado de su novia transgénero

Suscríbete a nuestros canales

Dos influencers colombianos han revolucionado las redes sociales con el anuncio de la llegada de su primer hijo, si bien el embarazo transcurre con normalidad, la pareja está conformada por una mujer y un hombre transgénero, lo que causó una lluvia de comentarios.

La noticia causó asombro en quienes no siguen a los creadores de contenido, y a pesar que muchos quedaron confundidos los jóvenes anunciaron la noticia con naturalidad y sin mucho rodeo, pero se tomaron el tiempo aclarar las dudas de algunos usuarios.

“Una nueva etapa de nuestras vidas está iniciando con un poco de miedo, pero valiente no es quien no siento miedo sino quien lo hace aún con miedo y ojalá ustedes por aquí con nosotros en este proceso”, compartieron los futuros padres.

Hombre embarazado de su mujer

Se trata del creador de contenido Santiago, quien quedó embarazado de su novia Luisa García. Ambos han construido una pequeña comunidad en Instagram y TikTok, además han ganado notoriedad subiendo videos a OnlyFans.

Aunque parezca difícil de creer, él siendo un hombre transgénero conserva su útero y aparato reproductor intacto dejando la posibilidad de salir en estado de embarazo, mientras que, ella como mujer trans, no se ha sometido a una vaginoplastia, por lo que conserva su miembro masculino.

El creador de contenido tiene siete semanas de embarazo, y afirmó haberlo deseado, pero llegó en un momento inesperado para la pareja. En un video publicado en sus cuentas oficiales, se ve a los dos contentos, mientras la influencer explica a detalle que no fue necesario acudir a métodos especiales para estar en la dulce espera.

¡Arden las redes sociales!

Tras la publicación del video y la divulgación de la noticia en la comunidad 2.0, internautas han emitido juicios de valor en contra de los novios y su futura espera. Varios de los comentarios visibles hacen burla de su identidad de género y orientación sexual.

“Es decir que son una pareja hetero. Solo que disfrazados”, “Solo pienso en el bebé... Que confusión” y “Su mama es su papa y su papa es su mama así de fácil”, son algunas las opiniones en el post.