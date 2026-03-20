Chuck Norris: ¿Cómo se repartirá la millonaria fortuna?

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La muerte de Chuck Norris a los 86 años ha conmocionado al mundo del espectáculo. Más allá de su legado en cine de las artes marciales, el actor construyó una fortuna valorada en millones de dólares.

La riqueza de Chuck no fue fruto del azar, sino el resultado de años de trabajo en el industria cinematográfica y negocios adicionales. Tras consolidarse como campeón mundial de artes marciales, su entrada al cine de la mano de Bruce Lee en “El Furor del Dragón” fue el punto de partida para consolidar su imperio.

Su dominio en la taquilla durante los años 80 con clásicos como “Desaparecido en Combate” y “Delta Force” y la serie “Walker, Texas Ranger”, fueron de sus mayores ingresos.

El imperio de los negocios de Norris

A diferencia de otras estrellas de su época, Norris supo convertir su nombre en una marca rentable y duradera. Su visión empresarial se extendió a múltiples sectores siendo el rostro principal de Total Gym.

Fundó CForce Bottling Co. Junto a su esposa, Gena O'Kelley, una exitosa empresa de agua embotellada. El negocio nació tras el hallazgo de un acuífero natural en su rancho de Texas, transformando un recurso natural en una fuente de ingresos sostenible.

Además, su imagen se mantuvo vigente en las nuevas generaciones gracias a licencias para juegos y una presencia icónica en la cultura digital.

¿Quiénes recibirán la herencia?

Con un patrimonio de 70 millones de dólares, muchos se preguntan cómo será repartida su fortuna. Aunque no hay nada confirmado hasta ahora, es posible que la herencia sea repartida entre sus cinco hijos, Dakota, Eric, Danilee, Dina, Mike, y su esposa.

Chuck Norris tuvo cinco hijos nacidos en distintas relaciones, quienes se han mantenido al margen de los escándalos y la vida pública. Además de tener trece nietos.