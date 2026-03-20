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Rapero estadounidense se declara culpable de violación en tercer grado

La decisión judicial marca un giro clave en un proceso legal que ha mantenido su nombre en los titulares durante años

Por

Bárbara Chirino
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 06:22 pm
Rapero estadounidense se declara culpable de violación en tercer grado
Mystikal / Cortesía
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El mundo del hip-hop vuelve a sacudirse tras una noticia que involucra al rapero estadounidense Mystikal, quien admitió su culpabilidad en un caso de violación que arrastra desde el año 2022.

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La decisión judicial marca un giro clave en un proceso legal que ha mantenido su nombre en los titulares durante años.

El acuerdo al que llegó el rapero 

Después de casi cuatro años desde su arresto, el artista cuyo nombre real es Michael Tyler, se declaró culpable de violación en tercer grado en un tribunal de Luisiana. Este movimiento se dio como parte de un acuerdo con la fiscalía que redujo la gravedad de los cargos iniciales.

Originalmente, enfrentaba acusaciones mucho más severas, incluyendo violación en primer grado, robo y violencia doméstica, delitos que podrían haber derivado en una condena de cadena perpetua.

Sin embargo, el acuerdo permitió descartar varios cargos y limitar la posible pena a un máximo de 20 años de prisión. La sentencia definitiva está prevista para junio, momento en el que se conocerá cuánto tiempo pasará tras las rejas.

Los hechos que originaron la investigación

El caso se remonta a 2022, cuando las autoridades respondieron a una denuncia de agresión sexual ocurrida en la vivienda del rapero en Prairieville, Luisiana. La víctima aseguró haber sido atacada tras una disputa, presentando lesiones que, eran consistentes con abuso sexual.

Además, en el proceso se describieron acusaciones de violencia física y coerción, lo que llevó inicialmente a un serie de cargos más graves que finalmente fueron retirados como parte del acuerdo judicial.

Este no es el primer problema legal de Mystikal. El artista ya había sido condenado en 2003 por agresión sexual, lo que lo convirtió en delincuente sexual registrado de por vida.

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