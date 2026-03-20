Demi Moore publica foto nunca antes vista de Bruce Willis en medio de su enfermedad

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Bruce Willis arribó a los 71 años de edad en medio de su lucha contra la demencia frontotemporal, y para celebrarlo Demi Moore compartió una fotografía nunca antes vista del actor.

Hace cuatro años el protagonista de “Duro de Matar” se retiró de la actuación por el diagnostico que cambió su vida para siempre. Desde entonces se ha mantenido rodeado de sus seres queridos, su esposa, hijas y nietos, así como contar con el apoyo de su expareja la estrella de “La Sustancia”.

Demi Moore comprometida con Bruce Willis

All you need is love, fue la descripción que usó Moore, haciendo una clara referencia a la canción de The Beatles. En la tierna postal, Bruce Willis apareció con su nieta Louetta, quien le depositó un dulce beso.

La actriz ha mostrado su compromiso con la salud de su exesposo, acompañándolo en cada paso de su enfermedad, a pesar de su divorcio en el año 2000. Por 13 años los famosos compartieron una vida juntos y tres hijas, Rumer, Scout y Tallulah.

El fin de la relación ocurrió por los múltiples problemas de salud mental, adicciones y crisis personal de Demi, así lo confesó en sus memorias publicadas en 2019.

La fortaleza de la familia Willis

El gran calor y apoyo familiar que ha recibido Bruce a lo largo de cuatro años es innegable. Sus hijas han estado en cada etapa de la enfermedad, y en ocasiones, comparten actualizaciones de su estado, así como sus momentos de unión.