David Comedia y Honorio Torrealba Jr. regalarán: “1000 Maneras de Reír”

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Los comediantes venezolanos David Comedia y Honorio Torrealba Jr., se unen para presentar “1000 Maneras de Reír”, un espectáculo de stand-up comedy que promete dos horas continuas de humor, improvisación y carcajadas sin parar.

El show, que se realizará el viernes 3 de abril a las 9:00 p.m., tendrá una característica especial: será transmitido completamente GRATIS en vivo vía streaming a través del canal de YouTube de David Comedia, permitiendo que seguidores desde cualquier parte del mundo puedan disfrutar del espectáculo en tiempo real. Es importante destacar que la velada contará con la participación especial de Pato Acosta, Fernanda Madrid y “El Poti”.

Con su extraordinaria capacidad para imitar voces y personajes David Comedia junto a Honorio Torrealba Jr., quien es reconocido por sus grandes ocurrencias y estilo único de humor, forman una dupla perfecta sobre el escenario. Ambos comediantes tienen la habilidad de tomar el acontecer diario, las situaciones cotidianas y esos momentos inesperados de la vida para transformarlos en historias cargadas de humor.

Si quieren salir de la rutina y pasar 120 minutos riendo con la ocurrencia de estos talentosos venezolanos, no deben perderse este espectáculo que, seguramente, marcará historia.

NOTA DE PRENSA