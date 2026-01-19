Britney Spears muestras sus partes íntimas en extraño vídeo: "Necesita ayuda"

Suscríbete a nuestros canales

Britney Spears parece no tener descanso en realizar vídeos extraños que dejan al público impactados, y preguntándose por su salud mental. Y es que, la intérprete de “Toxic”, posteó el fin de semana un clip que ha despertado todo tipo de comentarios.

Britney impacta en redes

En el video posteado en su perfil de Instagram, la rubia de 44 años se mostró en ropa interior transparente y meneando su retaguardia en la sala de su residencia.

Con su característica energía “La princesa del pop”, combinó botas negras altas, una gargantilla y un sombrero rojo, moviéndose de una manera extraña.

En cuestión de segundos el clip se hizo viral en los medios y redes sociales, despertando comentarios, muchos lamentando la actitud de la artista. Otros mostraron preocupación por su salud mental, que la ha llevado en los últimos años ha realizar vídeos fuera de control.

El clip llega en el momento que el nombre de la cantautora se encuentra en el foco de noticias, por según regresar a los escenarios para deleitar a su público con sus más grandes éxitos. Brasil, Australia y Reino Unido, se manejan como posibles países para el regreso.

Comentarios en los medios

“No hay nadie una amiga un familiar que pueda ayudarle”, “Dios devuélvele su salud mental”, “Necesita ayuda. Que pena”, “Muy lamentable verla en esas condiciones”, “Necesita ayuda, no critica, no exposición, necesita un amigo de verdad. Es triste”, son algunas de las opiniones.

No es la primera ocasión que los fanáticos muestran preocupación por la estabilidad de Britney, desde hace muchos años han estado escribiendo en redes, que ella necesita ayuda lo más pronto posible.

Recordemos que en noviembre del año 2021 la estrella logró la libertad de la tutela de su padre, Jamie Spears.

Afirman que ese mal momento perturbada a la rubia, por según haber sido un proceso de “abuso”, como ella lo calificó.