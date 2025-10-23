Alex ‘El Bizcochito’ Miranda: Así fue la muerte del bachatero

Suscríbete a nuestros canales

El fin de semana, el mundo de la bachata recibió un golpe tremendo, tras confirmarse la muerte del carismático artista puertorriqueño, Alex Miranda, conocido en la escena como ‘El Bizcochito’, a la edad de 47 años.

El hecho ocurrió el domingo 19 de octubre en horas de la noche, cuando sufrió un accidente automovilístico en el condado de Osceola, Florida. Su imagen, su voz, su entrega y su cercanía al público se mantendrán en el corazón de sus seguidores.

El accidente de 'El Bizcochito'

La tragedia se desencadenó cuando Alex regresaba de una presentación en Hinesville, Georgia, hacia Kissimmee, Florida, el domingo por la noche. El vehículo en el que viajaba se estrelló hacia las 09:25 de la noche, según informó la Florida Highway Patrol (FHP).

Se alega que el artista no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que provocó que fuera expulsado del auto tras el impacto. Aunque los detalles oficiales siguen siendo escasos, el golpe ya sacudió los círculos de la industria musical.

El adiós está programado para este jueves 23 de octubre de 10:30 de la mañana hasta la 01:30 de la tarde, en la Funeraria San Juan (3189 S. John Young Parkway, Kissimmee). El entierro será a las 02:30 de la tarde en el Cementerio Forest Hill en Haines City.

De Ciales al escenario: traytectoria del bachatero

Originario de Puerto Rico, Alex Miranda se ganó un lugar en la escena de la bachata gracias a su energía, sonrisa y un registro que transmitía emoción.

Durante los 2000 alcanzó su pico con temas como “Te perdoné” y, aunque ya no estaba en el centro del foco mediático, seguía activo ofreciendo presentaciones en la isla y en Estados Unidos.

Los colegas lo recuerdan no solo por su voz sino por su humildad. Compañeros como Joel “Tu Kukito” y Fernan Miranda lamentaron su partida en redes sociales, destacando su entrega sobre el escenario y su cercanía fuera de él.