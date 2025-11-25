Acribillan en redes sociales a Eugenio Derbez tras muerte de su exesposa

Suscríbete a nuestros canales

La repentina muerte de Gabriela Michel le ha dejado el corazón roto a su hija Aislinn Derbez, quien pidió vivir su luto en paz. Sin embargo, su padre Eugenio Derbez le envió un mensaje de apoyo en medio de la complicada situación que vive.

Por la tarde del 24 de noviembre se conoció de la pérdida física de la actriz de doblaje; en su momento se informó que su muerte había sido por un accidente doméstico, sin embargo, Aislinn confirmó que se trató de un infarto en un comunicado donde pidió respeto.

Eugenio Derbez en solidaridad con su hija

Eugenio Derbez se solidarizó con Aislinn Derbez, a quien le dejó un mensaje en una publicación en Instagram.

“Siempre contigo. Te amo Aislinn”, escribió el actor y productor mexicano acompañado de una fotografía de él con su hija. Aunque sus palabras fueron precisas, sin duda, vive el duelo por quien fue su esposa por un año, a pesar de tener siete años de noviazgo.

Atacan a Eugenio Derbez

La reacción en redes sociales por parte de Eugenio, llegó un día después de ser visto en la alfombra roja de los Premios Emmy Internacionales sonriente y compartiendo con grandes colegas mientras la noticia del fallecimiento de Gabriela Michel estaba confirmada por los medios de comunicación.

Por supuesto, esto causó indignación en algunos seguidores del actor, sin embargo, otros lo defendieron, alegando que estaba cumpliendo un compromiso laboral.