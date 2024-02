MLB: Anthony Volpe planea disfrutar su segundo año con los Yankees

El joven pelotero de 22 años, nacido en Nueva Jersey, Anthony Volpe, se ha consolidado como el titular de la posición más exigente del cuadro interior de los Yankees de Nueva York, luego de una exitosa temporada de novato en la que logró ser un 20-20 y ganó un Guante de Oro.

Volpe, quien debutó en las Mayores el año pasado tras ganar la competencia por el puesto de campocorto en los entrenamientos primaverales, se ha mostrado confiado y relajado en su segundo año, pero sin perder la intensidad y el deseo de mejorar que lo caracterizan.

"Estoy teniendo mucha más diversión", dijo Volpe, quien se ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros y su manager, Aaron Boone, por su ética de trabajo y su preparación. "No he cambiado mi enfoque para este campamento. Siempre he tratado de salir y prepararme para la temporada y hacer lo mejor que pueda".

A diferencia del año pasado, cuando Volpe tuvo que luchar para ganarse un lugar en el equipo, y mucho menos en la alineación titular, el joven de 22 años no tiene tales preocupaciones esta primavera, ya que está confirmado como el campocorto titular de los Yankees para el Día Inaugural por segundo año consecutivo.

Uno de los grandes fanáticos de Volpe es el jardinero derecho Aaron Judge, quien también debutó como titular en el día inaugural en 2017, luego de una gran temporada de novato. Judge elogió la actitud de Volpe y la confianza que le ha dado la organización al apostar por un joven talento.

"La organización cree en un chico joven como Volpe, tenemos otros chicos jóvenes que probablemente nos van a ayudar a ganar muchos juegos en el futuro, como jugador, eso te emociona", dijo Judge. "Saber que la organización quiere el mejor producto en el campo, sin importar la edad o quiénes son, eso te motiva como jugador".

Cuando se abrió el campamento en 2018, el lugar de Judge en la alineación estaba asegurado, pero no cambió su enfoque de la primavera. Considerando lo rápido que habían cambiado sus fortunas desde el final de la temporada 2016 a su enorme campaña 2017, Judge sabía que nada estaba escrito en piedra.

"Siempre me acerqué a cada primavera como si estuviera peleando por mi trabajo, fuera o no un All-Star el año anterior", dijo Judge. "Creo que [Volpe] va a tener la misma mentalidad. A pesar de que tuvo éxito el año pasado y ganó un Guante de Oro, siempre está tratando de mejorar. Puede que haya una mentalidad un poco diferente donde no estés tan tenso en cada ejercicio y puedas trabajar en lo que necesitas trabajar, pero creo que todavía quiere salir y rendir porque siempre hay alguien que viene por su trabajo".

"Anthony es nuestro campocorto", afirmó Aaron Boone. "Quiero que trabaje y se prepare para la temporada regular, pero no es el tipo de persona que va a dar nada por sentado".