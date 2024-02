MLB: ¡Talento de sobra! Medias Rojas de Boston confían en este venezolano para la temporada 2024 (+Detalles)

Las semanas siguen pasando y cada vez falta menos para que el Opening Day suba su telón para la temporada 2024 de las Grandes Ligas. Todos los equipos siguen poniéndose a tono en los entrenamientos primaverales, y uno de los que no quiere ceder terreno desde ya son las Medias Rojas de Boston.

En estos primeros días de Spring Training, el manager Alex Cora ha visto cómo sus peloteros han iniciado con la mejor actitud posible. Entre todo ese grupo está resaltando un venezolano, cuyas proyecciones indican que podría ver bastante acción este año en los jardines, específicamente en el derecho.

El protagonista en cuestión es Wilyer Abreu. Desde su debut la zafra pasada, el marabino impresionó a más de uno con su capacidad defensiva, algo que ha levantado elogios entre el staff técnico y sus compañeros. De ahí a que muchos lo apunten como una de las piezas importantes del equipo para este 2024.

"Su brazo y la forma en que se mueve. Es un buen defensor. Por eso tenemos tanta confianza en él. Es un buen atleta. Le gusta lucir su brazo", resaltó Cora a los medios de prensa que siguen al equipo en Fort Myers, Florida, y que reflejó en su nota Julian McWilliams del Boston Globe.

Hace pocos días, los jardineros de Boston participaron en un ejercicio en el que pudieron mostrar sus brazos. Allí, Abreu se robó el show mientras sus compañeros hacían fila para verlo. Pero no todo es su brazo, ya que también sobresale por su capacidad para leer la pelota y la agilidad para moverse sobre el terreno.

"La parte de fuerza del brazo es impresionante en general. El chico probablemente tenga uno de los mejores brazos de la liga. Y no es sólo la fuerza de su brazo, sino también su precisión. Él trabaja en eso. Por lo tanto, tenemos mucha confianza en su capacidad para jugar allí, en su capacidad para jugar incluso en el jardín central y en el jardín izquierdo", también destacó el coach Kyle Hudson.

Debido a las dimensiones del parque, el jardín derecho del Fenway Park es como el jardín central de cualquier otro estadio, por lo que Abreu deberá familiarizarse. Por lo pronto, lo que más desea es salir a jugar y darlo todo por el equipo.

"Me encanta este juego. Me encanta jugar para este equipo. Me da un empujón ser ese jugador que cada vez juega más alto. No quiero que me vean como un holgazán en el campo ni nada por el estilo. Simplemente tengo ganas de salir y tratar de obtener cada pequeña ventaja que pueda", comentó el criollo.