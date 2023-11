LVBP: ¡Sabe lo suyo! Esta es la cualidad de Ronald Acuña Jr. que Buddy Bailey espera nunca pierda (+Video)

Si hay un hombre realmente curtido y exitoso en el beisbol, ese es Buddy Bailey quien cuenta con 34 temporadas como dirigente en diversas categorías de Ligas Menores, acumula récord positivo de 2516 lauros y 2325 derrotas de acuerdo a la data de Baseball Reference. Adicionalmente, es el estratega más importante en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) por ser dueño de la mayor cantidad de títulos ganados (6 junto a Regino Otero), así como de la más alta cantidad de juegos ganados (480).

Como vemos se trata de un personaje con gran perfil, que además destaca como excelente guía en la formación de enormes talentos en sus primeros pasos hacia el estrellato, como fue el caso de Miguel Cabrera en los Tigres de Aragua.

Bailey es un gran analista del deporte de los bates, guantes y pelotas; durante la jornada de este jueves estuvo como mánager en la acera del frente durante el debut con Tiburones de La Guaira del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023, Ronald Acuña Jr. En este sentido la marca Meridiano conversó con el perspicaz dirigente quien ofreció sus observaciones y consideraciones sobre la luminaria de La Sabana:

“Solo (debe) seguir haciendo lo que está haciendo, él juega con emoción, le encanta el juego y se nota cuando juega, muchos cuando llegan a cierto nivel de éxito se conforman y no tienen más ese corazón de niño que los hace buenos, todos los jugadores para ser buenos tienen que tener un corazón de niño y convertir esto en la cabeza de un hombre, y Ronald no ha perdido su corazón de niño, si nunca lo pierde seguirá siendo un candidato al MVP por mucho tiempo, hasta que su cuerpo le diga que no puede jugar más”, estimó.