La temporada de la Liga Japonesa de Beisbol culminó con el título de los Hanshin Tigers y ya tiene fecha de inicio para la campaña 2024.

De acuerdo al calendario oficial, la temporada comenzará el 29 de marzo de 2024. En la jornada inaugural, los Tigres de Hanshin visitarán a los Gigantes de Yomiuri en el Tokyo Dome, los Dragones de Chunichi a las Golondrinas de Yakult en el Estadio Meiji Jingu de Tokio y los Carpas de Hiroshima a las Estrellas de DeNA en el Estadio de Yokohama.

Las series de Juegos Interliga comenzarán el 28 de mayo con seis encuentros que será de la siguiente forma:

SoftBank vs. Yomiuri Giants

Lotte vs. Yakult

Rakuten vs. DeNA

Seibu vs. Chunichi

Nippon Ham vs. Hanshin Tigers

Buffalos de Orix vs. Hiroshima

La temporada 2023 de la Liga Japonesa de Facebook fue un éxito con más de 25 millones de espectadores en los estadios. El promedio de fanáticos en la Liga Central fue de 32.913 espectadores, mientras que en la Liga del Pacífico promedió 25.526.

El equipo campeón de Hanshin Tigers fue el conjunto con más entrada de fanáticos en promedio con un total de 41.064. En segundo lugar está Gigantes de Yomiuri con más de 38.000.