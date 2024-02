MLB: ¿Un nuevo equipo en Grandes Ligas? Utah construirá moderno estadio

Utah Jazz es una de las franquicias más importantes de la NBA. Pese a no haber ganado títulos, sí fue protagonista en los 90 y en cierto punto, también es la única franquicia que tiene Salt Lake City en las tres principales ligas de Estados Unidos. Pero eso podría cambiar, pues en de acuerdo al periódico The Salt Lake Tribune, la Familia Miller y su compañía The Larry Miller Co., preparan un proyecto para invertir dinero en un estadio de béisbol que podría ser la casa de una franquicia MLB.

La cantidad invertida sería de unos 3.5 billones de dólares y sería tanto para albergar juegos de Grandes Ligas como para otros usos. Este recinto estaría ubicado en las adyacencias del río Jordan y el Utah State Fairpark. De acuerdo a los impulsores de este proyecto, su construcción sería un catalizador económico y cultural para la comunidad.

"Este proyecto servirá como una vibrante extensión y puerta de entrada al centro de Salt Lake. Complementará la misión del Fairpark Utah State y le dará vida al río Jordan. Será un lugar de reunión para que las familias de Utah vivan, trabajen, jueguen y disfruten de las mejores vistas de las Grandes Ligas de Béisbol”, dijo el CEO de Larry Miller Co., Steve Starks.

Según The Salt Lake Tribuone, la construcción de este estadio no significará necesariamente que haya un equipo de MLB en Utah. El comisionado Rob Manfred ha dicho que buscar expandir la liga a dos equipos más. No obstante los lapsos no parecen claros.