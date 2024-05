MLB: ¡Tajante! Esto dice Sammy Sosa sobre no ser incluido al Salón de la Fama

Sammy Sosa es uno de los mejores bateadores que ha pasado por el beisbol organizado, sin embargo, el reconocimiento en el Salón de la Fama de su excelsa trayectoria en la Gran Carpa no pudo hacerse realidad debido a haber hecho uso de esteroides durante su etapa como profesional, cosa que manchó por completo sus logros en el deporte.

El exjardinero estrella de los Cachorros de Chicago ya no tiene posibilidades de ingresar al club de los inmortales a través de las boletas debido a que no fue seleccionado en ninguna de sus 10 oportunidades; no porque no reunió los numeritos y galardones necesarios, sino debido a que el uso de sustancias prohibidas durante su carrera lo alejaron de ser tomado en cuenta.

Sammy Sosa: "Quiero ser un Salón de la Fama en el cielo, no en la tierra"

Este sábado, el periodista dominicano Héctor Gómez dio a conocer unas declaraciones de Sammy Sosa, publicadas por la cuenta de X "BaseballHistoryNut", sobre su exclusión del Salón de la Fama.

"Pase lo que pase, mis logros y jonrones nunca se pueden borrar del tablero. Nada ni nadie puede borrar esos números. Quiero ser un Salón de la Fama en el cielo, no en la tierra", dijo Sosa.