MLB: Señalamientos sobre Yasiel Puig pueden afectar su retorno a Las Mayores

El jugador cubano Yasiel Puig siempre ha sido considerado como el “chico malo”, desde su llegada a Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles. Sin embargo, el antillano tiene un rato que tiene acción en el mejor beisbol del mundo.

Su participación en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) con los Tiburones de Las Guaira ha sido sobresaliente. Por lo cual ha despertado el interés de organizaciones de Grandes Ligas. Sin embargo, su imagen se ha visto manchada, nuevamente, por el incidente del segundo encuentro de la serie final, donde sostuvo un enfrentamiento con su compatriota Yunesky Maya.

Esta gresca recorrió el mundo del béisbol y provocó diversas reacciones, a pesar de no estar involucrado desde el principio. De acuerdo con imágenes publicadas por la agente del pelotero, Lisette Carnet, se puede observar el momento exacto donde Puig se mete en la reyerta.

En los audiovisuales puede verse que el pelotero cubano intenta de ser pacificador del problema e incluso, en primera instancia, mientras el problema avanza, Puig dialoga con uno de los rivales sobre el conflicto.

Posteriormente, en el centro del problema, se puede ver al beisbolista intentando dividir cuando sorpresivamente recibe un golpe por parte de Yunesky Maya, puñetazo que la esposa del lanzador, Adianez Maya, aseguró fue “bien dao”.

Tras ese golpe, Puig fue a la carga en busca del lanzador, mientras jugadores de Tiburones y Cardenales intentaban detenerlo. Acto seguido, el lanzador Yunesky Maya cargó de nuevo sobre el jardinero, con una patada con la que enviaría al jugador de los escualos a la malla que recubre el estadio detrás del plato.

En este sentido, diversos medios de comunicación de Estados Unidos, entre los que se encuentran New York Post, TMZ o Daily Mail, señalaron al pelotero como "problemático", a pesar que su papel en la trifulca fue otro. “Esto es lo que realmente sucedió. No solo lo que les muestran a sus lectores (…) Por eso no me castigaron, sigo jugando. Lo que pasó no tuvo nada que ver conmigo. Me hicieron esto a propósito”, expresó Puig en su cuenta de la red social Twitter.

Finalmente, realizó un llamado a los diversos medios de comunicación ante las numerosas noticias que circulan en su contra, las cuales pueden afectar su reputación y su regreso a Grandes Ligas. “Tienen que parar (…) Ustedes ensucian mi nombre. Hay evidencia en video de lo que realmente sucedió, pero eso no se publica. Dejen de hacerme daño a mí”, apuntó.