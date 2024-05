MLB: ¿Qué le pasa a Manny Machado en 2024?

Manny Machado desde que entró a Grandes Ligas se convirtió en un pelotero decisivo. En Orioles de Baltimore, en Dodgers de Los Ángeles y ahora en Padres de San Diego ha sido determinante; en victorias y con su liderazgo, sin embargo, ahora la pasa mal lo que nos lleva a la pregunta: ¿Qué le pasa en 2024?

Machado en lo que va de temporada batea solo .234 con un OPS de .644. La realidad es que no pasa por su mejor momento y no sabemos a ciencia cierta por qué es; su nivel es muy bajo y no es una simple depresión ofensiva, el equipo sufre la poca colaboración de su máxima estrella.

Machado en lo que va de temporada registra:

- 197 turnos, 22 anotadas, 46 hits, 5 jonrones, 27 impulsadas, .234 promedio, .644 OPS

Con esos registros es normal que Padres de San Diego esté en la tercera posición de la División Oeste; Tengan marca de 5-5 en sus últimos 10 juegos, pero además, tenga una diferencia de 6.5 juegos de diferencia.

¿Qué le pasa a Manny Machado en 2024?

Manny Machado está en un slump bastante difícil de salir, sobre todo si no logra cambiar la dinámica pronto. Es más, si no logra hacer un ajuste importante, el equipo podría terminar hundido antes del Juego de Estrellas; exactamente lo mismo que le pasó la temporada pasada con Juan Soto en la alineación.

Una de las razones para el mal momento puede ser alguna dolencia en el codo; durante 2023 lo operaron y tuvo una larga recuperación para volver a uniformase este año. Puede ser que se haya resentido y por esa razón no logra enfocarse lo suficiente en el plato.

Por otra parte, no se ve cómodo en el plato. Manny ha estado literalmente persiguiendo lanzamientos fuera de la zona de strike; esto se traduce en muchos ponches y rodados de out; cuota que ya lleva por 49% de sus contactos, aumentando a un 40.2% en comparación con 2023.

De cualquier forma, el pelotero no su mejor momento y debe hacer un ajuste importante para mejorar la dinámica. De lo contrario, seguirá el mal rendimiento y no logrará levantar cabeza. Manny Machado, necesita un cambio radical al 2024 o será uno de los peores de su carrera.