MLB: Otro lanzador a lista de lesionados por temas relacionados con el codo

La ola de jugadores lesionados, específicamente de lanzadores, por temas relacionados por sus brazos, ha encendido las alarmas de Grandes Ligas. Incluso, la Asociación de Jugadores de las Grandes Ligas (MLBPA) emitió un comunicado hablando de la situación y señalando al reloj como el causante de dicha situación.

Shane Bieber de Cleveland, Spencer Strider de Atlanta, Jonathan Loáisiga de los Yankees de Nueva York, Eury Pérez de Miami y Trevor Gott de Oakland se encuentran entre los lanzadores diagnosticados con lesiones en el codo.

Este martes se conoció que el pitcher de los Nacionales de Washington, Josiah Gray, fue puesto en lista de lesionado de 15 días debido a problemas relacionados con su codo de lanzar. El diestro tiene marca de 0-2 con efectividad de 14.04 en lo que va de 2024.

En su aparición más reciente, el All-Star de la Liga Nacional sufrió una derrota por 7-4 ante Pittsburgh, Gray se fue después de 4 1/3 entradas, seis carreras, siete hits y tres bases por bolas.

“Honestamente, me da vergüenza venir aquí y hacer eso por los muchachos. No se siente bien. No me sienta bien”, dijo Gray después de ese juego. “Sé que merezco algo mejor. Se merecen algo mejor”.

Gray, de 26 años, tiene marca de 17-27 con efectividad de 4.84 en las mayores. Los Nacionales lo adquirieron como parte del canje en julio de 2021 que envió a Max Scherzer y Trea Turner a los Dodgers de Los Ángeles.

Fue reemplazado en la plantilla por Joan Adon, quien fue llamado de Triple-A Rochester para poder iniciar el partido del martes por la noche contra los Gigantes de San Francisco.

Adon tuvo marca de 2-4 con efectividad de 6.45 en 51 2/3 entradas en las mayores la temporada pasada, dividiendo su tiempo entre Washington y Rochester.