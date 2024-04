MLB: La sociedad que no funciona en Yankees de Nueva York

Yankees de Nueva York es uno de los equipos con mejor estado de forma de Grandes Ligas. Está teniendo en este 2024 una gran sintonía entre ofensiva y pitcheo, algo que no tuvo durante 2023; sin embargo, hay una sociedad en el equipo que no está funcionando y preocupa a la organización.

Juan Soto y Aaron Judge no han logrado combinarse a lo largo de la temporada 2024. Es cierto que llevan pocos juegos juntos, pero la realidad es que se esperaba una explosión de Judge; que el torpedero del Bronx logrará jonrones de al menos 2 carreras cada vez que estuviera en el plato; tomando en cuenta que Soto podría embasarse con regularidad.

Esta situación por ahora no ocurre, a Judge le ha costado afianzar su juego y no ha logrado producir. Por otra parte, Soto se ve sólido con una gran campaña, pero sin el aporte de Aaron la situación es complicada para Yankees. Una sociedad que no ha funcionado, pero a la que van a esperar durante toda la temporada si es posible.

Gran inicio de Yankees de Nueva York en 2024

Yankees de Nueva York están en un gran estado de forma; registran 17-10 en una campaña impresionante de su gran estrella Juan Soto. Sin embargo, la figura de Aaron Judge aún no logra su mejor versión; por lo que cuando este a tono serán los Yankees difíciles de superar.

Yankees están segundos en el este de la Liga Americana, marca de 5-5 en sus últimos 10 juegos; 118 anotadas, 97 carreras permitidas, 8-5 en casa y 9-5 de visitante, con marca de 2-2 contra rivales por encima de .500.

Estos son los números de Soto en 2024:

- 102 turnos, 18 anotadas, 33 hits, 7 cuadrangulares, 23 impulsadas, 1 base robada, .324 promedio, 1.025 OPS

Estos son los números de Judge en 2024:

- 101 turnos, 9 anotadas, 18 hits, 4 cuadrangulares, 13 impulsadas, 1 base robada, .178 promedio. .673 OPS