MLB: La Odisea de Albert Suárez: De Japón a las Grandes Ligas

Después de un periplo internacional que lo llevó a jugar en Japón y Corea del Sur, el lanzador venezolano Albert Suárez ha hecho su tan esperado regreso a las Grandes Ligas. Suárez, quien lanzó por última vez en MLB en 2017 con los Gigantes de San Francisco, ha sido llamado desde Triple-A Norfolk para abrir el juego de hoy por los Orioles de Baltimore contra los Mellizos de Minnesota

El Camino de Regreso

Suárez, quien usará el número 49 con los Orioles, ha tenido un camino difícil de regreso a las mayores. Tras su última actuación en MLB, el derecho estuvo en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional con Leones y luego se marchó a la Liga de Japón con los Yakult Swallows por tres temporadas. Posteriormente, jugó dos campañas con Samsung Lions en la KBO. En 2023, regresó a Venezuela con los Leones del Caracas y dejó una buena señal que tenía para demostrar en las Grandes Ligas.

En Japón, Suárez jugó con las Golondrinas de Yakult en la Nippon Professional Baseball (NPB) durante tres temporadas. Durante su tiempo en Japón, Suárez se destacó por su versatilidad en el montículo, comenzando como abridor y luego cerrando como relevista. A pesar de enfrentar lesiones que afectaron su rendimiento, incluyendo una en 2020 cuando competía por el liderato de efectividad en su liga, dejó una marca de 3.00 de efectividad.

Su éxito en Japón le abrió las puertas en Corea del Sur, donde firmó con los Leones de Samsung de la KBO. Su contrato con Samsung fue lucrativo, reportándose que podría ganar hasta 1 millón de dólares, incluyendo un salario base de 700.000 dólares, un bono por firmar de 100.000 dólares, y hasta 200.000 dólares adicionales en incentivos. En la KBO, continuó su buen desempeño, manteniendo una efectividad en el rango de 3.00 a lo largo de aproximadamente 40 aperturas y más de 150 entradas lanzadas.

Un Regreso con Obstáculos

A pesar de una efectividad alta durante los Entrenamientos Primaverales (5.93), Suárez mostró actuaciones prometedoras que impresionaron a la organización de los Orioles. Este número 49 fue utilizado por última vez por el lanzador Josh Lester en 2023, y ahora Suárez será el segundo venezolano en usar este número en Baltimore después de Darwin Cubillán en la temporada 2004.

Duelo de Venezolanos en MLB

El regreso de Albert Suárez a las Grandes Ligas no solo es notable por su propia historia, sino también porque su apertura fue un duelo de lanzadores venezolanos. Se enfrentaba a su compatriota Pablo López, quien es el as de la rotación de los Mellizos. López, uno de los grandes lanzadores de Las Mayores en la actualidad, no ha tenido suerte en 2024, con un récord de un triunfo y dos derrotas, además de una efectividad de 4.86.