MLB: Julio Urías sorprende a niños con este emotivo gesto

Julio Urías volvió a casa y no lo hizo en silencio. El lanzador mexicano se encuentra desde el viernes pasado 23 de enero en Meoqui, Chihuahua, su tierra natal, donde su presencia generó expectación más allá del béisbol profesional. Lejos de reflectores y micrófonos, solo sus ganas de jugar el deporte que ama.

Durante su estancia, el zurdo se dio tiempo para visitar un entrenamiento infantil de la región. Los niños practicaban como cualquier otro día, sin imaginar que uno de los pitchers mexicanos más reconocidos del mundo aparecería para compartir la tarde, observarlos de cerca y saludarlos con naturalida.

Julio Urías - MLB

El momento se volvió especial cuando Julio Urías tomó una pelota y comenzó a pasarla con los pequeños. Más que una clínica formal, fue una convivencia espontánea, marcada por sonrisas, nervios y miradas de asombro. Para muchos de esos niños, lanzar y atrapar la bola con un ídolo fue una experiencia imposible de olvidar.

El gesto no pasó desapercibido para padres y entrenadores, quienes destacaron la sencillez del pelotero que ha estado en tantas polémicas en los últimos años. Urías no llegó como estrella, sino como alguien que entiende el valor de inspirar desde lo cercano. Su visita reforzó la idea de que el béisbol, antes que negocio, sigue siendo un espacio de formación humana y que puede ser vital este tipo.

En tiempos donde la figura pública suele verse distante por sus últimos acontecimientos fuera del terreno. El béisbol mexicano se nutre de ejemplos reales, y jornadas como esta, en la que peloteros pueden compartir con los niños, siembran motivación en todos los jóvenes talentos.