MLB: Joe Espada no olvida sus inicios en la liga invernal de Puerto Rico (+ Video)

Los Astros de Houston están contando con Joe Espada como nuevo manager para la temporada 2024 de Grandes Ligas, el boricua es uno de los representantes de la pelota caribeña que más ha trabajado para alcanzar una posición de liderazgo en la MLB. El mismo Josué no olvida sus raíces en la pelota caribeña en la Comunidad de Metrópolis en Carolina y lo importante que fue para llegar a donde está.

Joe Espada estuvo en una primer inicio como manager en la LBPRC con Gigantes de Carolina, gesto que él mismo agradece porque lo ayudó a formarse como el dirigente que es hoy en día... "Desde que yo salí de la comunidad de Metrópoli en Carolina, hay mucha gente que me ayudaron, que pusieron su granito de arena, pues para ayudar en mi desarrollo". Por otra parte, resalta a su primer equipo en la invernal de Puerto Rico... "Los Gigantes de Carolina me dieron la oportunidad, no simplemente de jugar, sino también pude dirigir y desarrollar mis destrezas como dirigente".

Espada también agradeció a la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente... "La Liga de beisbol invernal que yo jugué ahí, tantos buenos coaches, tantos buenos jugadores que me ayudaron que yo aprendí todas esas cosas me ayudaron a mi a ser la personas que soy hoy afuera y dentro del terreno, no podemos olvidarnos de nuestras raíces".