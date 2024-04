MLB: Javier Báez y su depresión ofensiva con Tigres de Detroit

Javier Báez es uno de los peloteros con más talento de las Grandes Ligas en 2024. Sin embargo, el pelotero de Tigres de Detroit está pasando por una depresión ofensiva a lo largo de esta temporada; a tal punto que está bateando .164, algo bastante pobre para el líder ofensivo de la organización.

El slump es un termino que se utiliza para señalar una mala racha de un pelotero. Báez está sumergido en un profundo slump, algo que lleva registrando al menos 3 temporadas: cosas bastante difícil de ver, generalmente son un par de días, semanas o meses; pero lo que está viviendo el boricua es muy fuerte.

Este mal momento ofensivo del boricua comenzó luego de firmar su contrato de 140 millones con Detroit. Una organización que le dio la oportunidad de liderar un equipo joven y con mucha proyección; pero las cosas no salieron como se planificaron y está en una situación complicada.

Javier Báez y lo que piensa sobre su mal momento en 2024

Javier Báez comenzó el Spring Training bastante fuerte, conectó de hits en varios partidos y se esperaba que recuperara la forma. Sin embargo, en este inicio de temporada 2024 las cosas no pintan bien y mantiene el slump de la campaña pasada.

Esto es lo que piensa Báez de su mal momento con la ofensiva: "Sé que es frustrante para los fanáticos". También comentó que no siente el apoyo de la afición: "Si estamos luchando juntos, debemos levantarnos juntos. Deberíamos permanecer juntos cuando estemos deprimidos. No me afecta, para ser honesto".

Pro otra parte, también recordó que es un profesional y que intenta dar todo por el equipo: "sólo me preocupa jugar bien y hacerlo bien para mi equipo y mi organización. Entonces, um, pueden hacer lo que sea".

Estos son los números de Javier en lo que va de temporada:

- 55 turnos, 3 anotadas, 9 hits, 1 cuadrangular, 6 impulsadas, 3 bases robadas, .164 promedio, .422 OPS