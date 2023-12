MLB: Gigantes de San Francisco y el "problema ciudad" que afectan sus grandes contrataciones (+Video)

En los últimos años los Gigantes de San Francisco han tenido varios problemas para llegar a un acuerdo con importantes figuras de la agencia libre, el más reciente en no firmar con los de la bahía fue el astro japonés Shohehi Ohtani, pero no se determina cuál es la razón de que no se concreten los acuerdos.

Previamente, Gigantes lo intentaron con Aaron Judge, casi tuvieron a Carlos Correa bajo contrato e incluso le ofrecieron a Ohtani todo lo que los Dodgers de Los Ángeles le hicieron a la superestrella durante el fin de semana.

Después de perder a "Show-Time", los Gigantes dirigieron su atención a la superestrella coreana Jung Ho Lee, quien firmó un contrato de seis años y $113 millones con el club.

En este sentido, salen a relucir varias interrogantes, ¿Por qué a los Gigantes les cuesta atraer agentes libres de estrellas a pesar de que el dinero es el mismo?

Bueno, hay un problema de percepción con la ciudad. Eso es según Ken Rosenthal de The Athletic y Fox Sports, quien citó comentarios del ex jugador de los Giants y actual miembro de su junta ejecutiva Buster Posey.

“El problema de los Gigantes, por todo lo que hemos escuchado y por todo lo que Buster Posey le dijo a (Andrew) Baggarly de The Athletic anoche, tienen un problema geográfico o un problema de ciudad. Supongo que diría: dijo Rosenthal. “Los jugadores, por alguna razón, tienen una percepción negativa de San Francisco en este momento. No todos los jugadores, por supuesto. Jung Ho Lee no tenía uno, pero se están topando con esto; Posey dijo eso”.

Bueno, por alguna razón, Posey y Rosenthal tienen bastante claro que esto está sucediendo. Y tal vez el alarmismo derechista que presenta el Área de la Bahía como un infierno continúa llegando a los posibles agentes libres.