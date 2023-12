MLB: Gigantes de San Francisco se hizo con la firma de este estelar jugador asiático

Los Gigantes de San Francisco dieron a conocer la firma del estelar jugador coreano Jung Hoo Lee, así lo dio a conocer el periodista Mark Feinsand de MLB.com, a través de su cuenta en la red social X (Twitter).

Feinsand precisó que el pelotero asiático habría firmado con el conjunto de la bahía por seis años y alrededor de 113 millones de dólares. Asimismo informó que Jung Hoo Lee tendría cláusulas de salida tras las primeras cuatro temporadas.

Lee, uno de los mejores jugadores de Corea, fue ingresado en el sistema de posta por los Kiwoom Heroes luego de siete campañas en su país.

El patrullero de 25 años bateó .340/.407/.491 durante su carrera en Corea, y nunca ha bateado por debajo de .318 en ninguna de sus temporadas. Asimismo, fue el Novato del Año de la KBO en 2017, el Jugador Más Valioso de la liga en 2022.

Además, es considerado un defensor por encima del promedio en el prado central, pues sólo ha cometido 10 errores en más de 4.400 entradas durante su carrera en la KBO, lo que le ha valido el guante de oro de su país en cinco ocasiones.

Lee representa un logro importante en la agencia libre para los Giants, quienes se quedaron cortos en su búsqueda de varios talentos estelares en los últimos años.

Los Giants también deben pagar una tarifa de publicación a los Heroes, el ex equipo de Lee, como parte de la transacción. Si no opta por no participar, San Francisco pagará a Kiwoom una tarifa de 18,825 millones de dólares, según The Associated Press.