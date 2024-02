MLB: Francisco Lindor dijo presente en el campamento de los Mets

El campocorto estrella de los Mets de Nueva York, Francisco Lindor, se mostró optimista y confiado en su primer día de entrenamientos primaverales en Port St. Lucie, Florida. Lindor, quien se sometió a una cirugía para remover un espolón óseo en el codo derecho en octubre pasado, dijo que se siente al 100% y que no tiene ninguna limitación para batear o fildear.

"Me siento muy bien, no tengo ningún dolor, estoy listo para jugar", afirmó Lindor, quien la temporada pasada se convirtió en el cuarto jugador en la historia de los Mets en lograr una campaña de 30 jonrones y 30 bases robadas. El boricua tuvo una línea ofensiva de .254/.336/.470 con 31 cuadrangulares, 98 carreras impulsadas y 31 estafas.

Lindor, de 30 años, también se refirió a las expectativas que tiene para el 2024, luego de que los Mets terminaran con un decepcionante récord de 75-87 en el 2023 y realizaran pocos movimientos en la agencia libre. El torpedero dijo que no le importa lo que piensen los demás y que confía en el talento y la dirección del equipo.

"Todos sabemos que podemos hacerlo, todos sabemos que podemos salir y jugar el juego de la manera correcta y ganar partidos", expresó Lindor. "Al final del día, se trata de tener una oportunidad de estar en octubre. Una vez que estás en octubre, cualquier cosa puede pasar".

Lindor citó como ejemplos a los Diamondbacks de Arizona y los Rangers de Texas, quienes sorprendieron al mundo del beisbol al llegar a la Serie Mundial en el 2023, siendo los Rangers los campeones. Lindor dijo que no se considera un perdedor y que tiene sus propias metas para él y para el equipo.

"No me veo como un perdedor. Lo que la gente tenga en su mente, yo tengo mis propias expectativas para mí y para el equipo", dijo Lindor, quien firmó un contrato de 341 millones de dólares por 10 años con los Mets antes de la temporada 2021.

Lindor también elogió el trabajo del gerente general Davud Stearns, quien asumió el cargo en noviembre pasado tras la salida de Zack Scott. Lindor dijo que Stearns hizo un buen trabajo y que le gustaron los movimientos que hizo el equipo, como la contratación del lanzador Taijuan Walker y el jardinero Eddie Rosario, entre otros.

"Creo que Stearns hizo un muy buen trabajo. Tenían un plan, una estrategia y la ejecutaron", dijo Lindor. "Han cambiado personas en el camino, pero eso es parte del proceso. Estoy totalmente de acuerdo. Respeto lo que están haciendo y estoy aquí para ganar y sigo viendo cosas buenas que vamos en la dirección correcta".

Lindor se mostró ansioso por comenzar los juegos de exhibición y dijo que espera tener una buena química con sus compañeros, especialmente con el nuevo mánager, Carlos Mendoza.

"Estoy emocionado de estar aquí, de ver a los muchachos, de jugar el juego que amo", dijo Lindor. "Estoy feliz de tener a Mendoza aquí, es una gran persona, un gran coach”.

Lindor dijo que su objetivo principal para el 2024 es mantenerse saludable y ayudar al equipo a ganar. También dijo que le gustaría mejorar su promedio de bateo y su defensa, y que no descarta repetir otra temporada de 30-30.

"Siempre hay cosas que mejorar, siempre hay cosas que aprender", expresó el boricua. "Me gustaría batear mejor, me gustaría fildear mejor, me gustaría correr mejor. Me gustaría hacer otra temporada de 30-30, ¿por qué no? Pero lo más importante es ganar, eso es lo que me motiva".