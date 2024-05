MLB: Framber Valdez tendrá un duro enfrentamiento contra la ofensiva de Detroit

Framber Valdez año a año es un serio candidato al Premio Cy Young de la Liga Americana; su desempeño con Astros de Houston es superlativo y se espera que tenga una buena apertura contra Tigres de Detroit. Sin embargo, su rival de turno los complicó desde la temporada 2023, por lo que no será un duelo fácil.

Valdez tendrá un enfrentamiento complicado contra Detroit; una franquicia que parece no romper un plato, pero son bastante peligrosos en duelos donde son superados por el pitcheo. En esa línea, el lanzador dominicano debe mostrar su mejor versión y la ofensiva de Astros hacer su trabajo.

Framber en lo que va de temporada en Grandes Ligas registra:

- 4 aperturas, 1-1 3.97 efectividad, 22.2 entradas, 25 hits, 10 carreras limpias, 2 jonrones, 7 boletos, 19 ponches, 1.41 WHIP.

No son malos números, pero no ha sido suficiente para lograr victorias; ya que la ofensiva se ha mostrado apagada durante el año. Por ejemplo, en su apertura contra Azulejos de Toronto no permitió carreras en 7.2 entradas, pero el equipo perdió 2-1.

En sus últimos 7 juegos registra marca de 2-2 con 19 carreras limpias en 39.0 entradas; donde ponchó a 41 peloteros, pero tiene dos derrotas y tres juegos sin decisión. La ofensiva debe respaldarlo o las cosas no van a mejorar para Houston.

Framber Valdez vs Tigres de Detroit

Framber Valdez ha lanzado autenticas joyas contra Tigres de Detroit en su carrera. Sin embargo, solo ha podido cosechar 1 victoria en 7 juegos, a pesar de contar con una efectividad de 2.48; le cuesta bastante a Astros de Houston hacer carreras frente a los Tigres.

Los números de Valdez contra Detroit:

- 7 juegos, 6 aperturas, 1-2, 2.48 efectividad, 40.0 entradas, 34 hits, 11 carreras limpias, 2 jonrones, 14 boletos, 39 ponches, 1.20 WHIP.

Son muy buenos números, puede decirse que hay un dominio; pero no se materializa en victorias. De hecho, la última vez que Framber enfrentó a Casey Mize (lanzador para hoy) Astros perdió 3-1.

El último duelo de Framber Valdez contra Tigres de Detroit

Framber Valdez lanzó por última vez contra Tigres de Detroit fue el 25 de agosto del 2023; en esa oportunidad el dominicano lanzó una joya de pitcheo, pero el equipo volvió a perder. 4-1 fue el resultado final, en un duelo donde Astros solo tuvieron un 1 hit.

Valdez vs Detroit:

- 7.0 entradas, 0 hits, 0 carreras limpias, 5 boletos, 6 ponches, 114 pitcheos

El equipo volvió a quedar seco frente a los lanzadores de Tigres.