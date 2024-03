MLB: Framber Valdez se enfoca en recuperar su mejor versión en 2024

Los Astros de Houston volverán a dar guerra en la temporada 2024, los de la Liga Americana buscarán revancha tras ver cómo sus vecinos, los Rangers de Texas, se coronaron como campeones de la Serie Mundial. El dominicano Framber Valdez deberá ser una de las cartas ganadoras en el equipo de José Altuve, o al menos eso es lo que se espera.

Valdez tiene intenciones de reivindicarse tras el inesperado bajón que sufrió a finales de la pasada campaña, un bajón que afecto directamente al equipo sobre todo en los play off. Es sabido que Justin Verlander será la gran referencia en el pitcheo de los tejanos, no obstante, su edad invita a pensar que necesitará el mayor apoyo posible en caso de que las lesiones aparezcan.

El dominicano es consciente que algo debe cambiar para volver a su mejor nivel y así ayudar a su equipo: "Es parte del pasado, pero obviamente siempre queremos trabajar para mejorar lo que hicimos el año pasado e intentar ser más consistente”, expresó. El isleño se refirió a su primera salida de la pretemporada: “Obviamente, es la primera salida de la primavera. No puedo salir y lanzar al 100%. Creo que con el pasar de la pretemporada, iré incrementando la intensidad”.

En 2023 Valdez consiguió 12 victorias frente a 11 derrotas con efectividad de 3.45, cifras que si bien no son malos, todo indicaba que que podían ser mucho mejores; Es por eso que algunos esperaban cambios pero no tiene por que ser así. “Realmente no cambié mucho, sólo intenté enfocarme en la consistencia e intentar conseguir un buen punto de liberación de mis pitcheos, para poder tener una buena sensación cuando haga los tiros”, expresó el oriundo de Palenque, quien además confesó que intentó reforzar sus picheos secundarios durante las vacaciones.

“Lo más importante es saber comunicarse y estar en la misma página, para hacer las cosas bien, pensando en el juego”, indicó Valdez.