MLB: Estrella de los Yankees muestra su felicidad al estar de regreso

Yankees de Nueva York ha dejado grandes sensaciones en los primeros compromisos de los entrenamientos primaverales, debido al poder mostrado por cada uno de sus compañeros y también, por las incorporaciones que han tenido.

Anthony Rizzo ha sido una de las nuevas caras en el terreno de los neoyorquinos, ya que el inicialista está completamente recuperado de una conmoción cerebral, motivo por el cual no disputó ni un solo compromiso desde el mes de agosto del 2023 y tras volver a pisar un terreno; no escondió su alegría.

"Me he sentido muy bien, física y mentalmente, salir al juego fue como volver a ser un niño pequeño. Simplemente siento aprecio; Es otro paso en la dirección correcta para dejarlo todo atrás", comentó Anthony Rizzo.

Es importante resaltar que, el jugador de 34 años le diagnosticaron síndrome posconmoción cerebral después de una colisión del 28 de mayo con Fernando Tatis Jr. de los Padres cuando impactó su cabeza con su pierna.

“Algo estaba mal y lo sentí. No estaba afectando mi vida diaria, pero sí mi bienestar. Fue difícil admitir eso, porque como jugador de béisbol no buscas excusas. Si lo haces, normalmente no estás en el juego. Estoy feliz de haber hablado con el personal de entrenamiento, me hicieron las pruebas avanzadas y tomaron todas las precauciones adecuadas. Fue un alivio no estar realmente loco”, prosiguió el jugador.

Rizzo buscará también ser una pieza fundamental de una alineación que necesitó de su poder durante cada compromiso de la temporada 2023 y más cuando los del Bronx sufrieron varias lesiones importantes.

Será divertido formar parte de esta alineación. Las personalidades que tenemos en esta alineación son muy complementarias entre sí. Los chicos se alimentan unos de otros; alimentando su información sobre todos. Depende de nosotros hacerlo todos los días y mantenernos saludables”, finalizó el primera base.

De esta manera, Anthony Rizzo está listo para afrontar una nueva campaña en su carrera en el beisbol de las Grandes Ligas y también con el uniforme de los Yankees de Nueva York.